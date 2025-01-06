ВМС біля Скадовська уразили російський ЗРГК «Панцир» за допомогою БПЛА, що злетів з морського дрона

ВМС біля Скадовська уразили російський ЗРГК "Панцир" за допомогою дрона

https://racurs.ua/ua/n202885-vms-bilya-skadovska-urazyly-rosiyskyy-zrgk-pancyr-za-dopomogou-bpla-scho-zletiv-z-morskogo-drona.html

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Чергове історичне досягнення української армії. В окупованому Скадовську Херсонської області знищено двох російських ЗРК «Панцир» та одну «Осу». І найцікавіше — як саме це було зроблено.

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Техніку в глибокому тилу спалили дрони, запущені з безекіпажних катерів. Тобто морський дрон фактично вперше в історії був використаний як авіаносці. А все сталося без участі людини та без ризику для життя українських солдатів, пише військовослужбовець Павло Шуклінов.

Судячи з відкритих даних, знищили дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів. Тобто до функції катерів-камікадзе та катерів-ППО додалась нова модель катера-авіаносця.

Про те, що військові моряки за добу уразили три ворожих засоби ППО, 6 січня написало Командування ВМС. Йшлося про знищення (пошкодження) двох зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1» та зенітно-ракетного комплексу «Оса».