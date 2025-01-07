Новые сирийские власти делают вид, что женщин не существует

https://racurs.ua/n202899-novye-siriyskie-vlasti-delaut-vid-chto-jenschin-ne-suschestvuet-foto.html

Ракурс

Сирійські повстанці удає, що жінок не існує.

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Так, міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок розмили на фото зустрічі з представниками нової влади Сирії. Раніше на зустрічі новий сирійській лідер не подав їй руку.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на німецьке видання NTV.

Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро 3 січня відвідали Дамаск. Вони стали першими чиновниками Європейського Союзу, які відвідали Сирію з моменту повалення режиму диктатора Башара Асада.

Після зустрічі ресурси сирійських повстанців опублікували фото із заходів, проте на усіх знімках Бербок розмили. Також заблюрили й інших жінок, які потрапили в обʼєктив. Ймовірно, це дві перекладачки.

Під час самого візиту Бербок до Дамаска з лідером нової сирійської адміністрації Ахмед аль-Шараа не став тиснути їй руку, при цьому потиснувши руки чоловікам. Однак замість рукостискання він поклав руку на серце.

Як пише NTV, у Корані не говориться про те, що рукостискання між чоловіками і жінками заборонено. Релігійні мусульмани вважають, що дотики до частин тіла, які не підлягають обов’язковому покриттю, дозволені. Інші вважають, що рукостискання з жінкою — це перший крок до «блуду».

Під час свого візиту до Дамаска Бербок заявила, що захист прав жінок є індикатором того, чи можливий новий політичний початок у відносинах між Європою і Сирією