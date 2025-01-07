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Разминирование Харьковской области, фото: ГСЧС
Хорватская роботизированная спецтехника помогает разминировать Харьковщину (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n202916-horvatskaya-robotizirovannaya-spectehnika-pomogaet-razminirovat-harkovschinu-foto-video.htmlРакурс
Розмінування Харківщини триває. Наразі піротехніки очищають території поблизу ліній електропередач, а для пришвидшення й підвищення безпеки роботи використовують хорватську машину механізованого розмінування МV-4.
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Про це сьогодні, 7 січня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
Ця роботизована машина ефективно знешкоджує міни різних типів, значно скорочуючи час на очищення території, а завдяки дистанційному керуванню підвищує безпеку роботи сапера-оператора, — зазначають у відомстві.
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