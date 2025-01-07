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Ракурс
В Николаеве подожгли здание суда, фото: Нацполиция

18-летний юноша поджег здание суда в Николаеве — полиция (ФОТО)

7 янв 2025, 20:44
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У Миколаєві 5 січня спалахнула пожежа в адміністративному приміщені суду, розташованому по вулиці Самойловича. Вогнем було пошкоджено кабінет у будівлі, пожежу ліквідували рятувальники.


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Згодом було встановлено, що причиною пожежі став навмисний підпал, який здійснив 18-річний житель міста, виконуючи «замовлення» від так званого куратора. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини.

Палія відслідкували, зокрема, за допомогою записів із камер відеоспостереження, під'єднаної до системи «Безпечне місто», після чого затримали його в орендованій квартирі.

Поліцейські встановили, що:

  • 18-річний миколаївець, виконуючи замовлення, спочатку підшукав «потрібну» адмінбудівлю;
  • він заздалегідь придбав необхідні для злочинну знаряддя — молоток та займисті суміші, і за вказівкою підпалив;
  • усі свої дії зловмисник фільмував, після чого відправив «замовнику» відеозвіт про пошкодження суду та отримання грошової винагороди.

Під час обшуку у фігуранта слідчі поліції вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які він використовував для комунікації із замовником.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (Умисне знищення або пошкодження майна).

За підпал адмінбудівлі йому загрожують до 10 років ув’язнення.

У Миколаєві підпалили будівлю суду, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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