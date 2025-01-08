Чиновница Пентагона Лора Купер. Фото: NBC

https://racurs.ua/n202929-kluchevoy-koordinator-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-uvolilas-iz-pentagona.html

Ракурс

Відповідальна за допомогу Україні посадовець Лора Купер звільнилася з Міноборони США.

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Про відставку заступника глави Пентагону в справах рф, України та Євразії Лори Купер стало відомо 7 січня. Вона вважалася провідним експертом з українських та російських питань і ключовим посадовцем у координації військової допомоги США та організації міжнародної підтримки України. Про це повідомило видання Politico.

Її відхід відображає зростаюче почуття тривоги в Пентагоні щодо нової адміністрації та того, як вона планує ставитися до кар'єрних державних службовців і військових офіцерів, — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Купер керувала питаннями України та рф з часів першої адміністрації Дональда Трампа та загалом працювала Пентагоні понад 20 років. Вона відігравала суттєву роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні після повномасштабного російського вторгнення.

Міноборони США не повідомило причину звільнення Купер. Однак неназвані джерела в Пентагоні та Держдепі розповіли, що вона може побоюватися відплати з боку Дональда Трампа «за свої свідчення і зв’язки з українською політикою часів Байдена».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Джерело: Politico