Портнов назвал "доносом" заявление Медиадвижения о санкциях в отношении его

https://racurs.ua/n202941-portnov-nazval-donosom-zayavlenie-mediadvijeniya-o-sankciyah-v-otnoshenii-ego.html

Ракурс

Колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов вважає заяву Медіаруху про санкції щодо нього «доносом», вмотивованим помстою та неприязню.

.

Про це 8 січня повідомв Інститут масової інформації (ІМІ).

Про це йдеться у зверненні Портнова до учасників Медіаруху, надісланому 8 січня низці медіа та громадських організацій.

У заяві Медіаруху міститься посилання на петицію, опубліковану 24 грудня 2024 року на сайті Кабінету Міністрів, із закликом винести на розгляд РНБО питання санкцій щодо Андрія Портнова. Петицію подала керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач.

У листі Портнова йдеться про тиск з боку «так званих громадських активістів» на РНБО та керівництво держави «для подальшого звинувачення їх у бездіяльності».

Саму заяву Медіаруху Портнов назвав доносом, мотивованим помстою йому:

Переконаний, що всі інші, включно з підписантами цього доносу активістами громадського сектору і журналістами, якщо вони самі не захищають Батьківщину на фронті, не мають морального права на публічну діяльність в період війни. І особливо це стосується тих, хто служить у київських офісах і ресторанах, формуючи собі алібі причетності до військової справи, одночасно будучи злісними ухилянтами, порушниками мобілізаційних законів, організаторами фальсифікацій документів про свою військову службу або вигодонабувачами завезеної для потреб армії і присвоєної з метою наживи військової допомоги.

Портнов вважає, що журналісти й активісти хочуть йому помститися.

Цей сплеск активності … здійснюється не у зв’язку з моїм впливом на суд, а з мотивів помсти та неприязні і має на меті вчинення тиску на РНБО та керівництво держави для подальшого звинувачення їх у бездіяльності, — ідеться в листі.

Також експосадовець назвав Медіарух «організованою групою».

Ми маємо справу з новим явищем, коли, об'єднуючись в організовану групу так званих громадських активістів, вони пробують керувати країною, тиснуть на посадових осіб і намагаються подати свої приватні інтереси, як суспільну думку, — заявив Портнов.

Окрім того, Портнов нагадав, що українські суди неодноразово задовольняли його позови проти медіа та громадських організацій. За його словами, справи проти медійників та громадських організацій він виграє, звертаючись до вже реформованих судів.

Практично 11 років я не працюю на державній службі і сьогодні фактично звертаюся з позовами вже не до того суду, який існував 11 років тому. Наразі я звертаюся до суду, який неодноразово зазнав повного реформування за участі не лише значної частини авторів згаданої Заяви, але й десятків їхніх партнерів…, — сказано у зверненні Портнова.

Зокрема, Портнов згадав про те, що:

Печерський районний суд Києва зобов’язав Рух «Чесно» видалити його з Реєстру зрадників (Рух «Чесно» подав апеляцію у цій справі, — ред.) Апеляція підтримала його у справі проти керівниці бюро Радіо Свобода Наталки Седлецької (захист Наталки Седлецької подавав касацію на рішення Київського апеляційного суду, — ред.) Апеляція зобов’язала hromadske видалити розслідування про нього (редакція звертається до Верховного Суду, — ред.) «Центр протидії корупції» програв йому апеляцію, коли той вимагав визнати, що він не «проросійський діяч» (Верховний Суд відкрив провадження щодо Андрія Портнова у цій справі, — ред.)

В моїх судових справах відповідачі, частина з яких одночасно є поширювачами та підписантами Заяви, об'єднані спільними рисами — як правило, вони діють у конфлікті інтересів, з особистої помсти, образи за послідовну і багаторічну критику на їх адресу або з колективних міркувань захисту своїх колег чи інформаційних партнерів, — йдеться у зверненні Портнова. Окрім того, за переконанням Портнова, санкції США щодо нього будуть скасовані у відчутному майбутньому.

Сам він, за його словами, має право не захищати Україну на фронті, на відміну від журналістів і активістів.

З початку повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну я не веду публічної активності. І маючи юридичні підстави на відстрочку від служби, як батько чотирьох малолітніх дітей 2012, 2014, 2019 і 2022 років народження, я утримуюсь від коментарів, критики чи експертних думок, тому що вважаю, що моральне право на публічну діяльність та коментарі щодо управління державою, зовнішньої і внутрішньої політики, дій влади та ситуації на фронті мають лише люди, які безпосередньо причетні до ухвалення державних та військових рішень, захисники Батьківщини та особи, що забезпечують військову логістику, будують військову інфраструктуру, військові журналісти та визнані військові експерти, — заявив Портнов.

Чому Медіарух закликає до санкцій проти Портнова

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року Медіарух висловив занепокоєння, що українські суди неодноразово задовольняли позови Портнова проти медіа та громадських організацій. Це відбувається попри наявність серйозних підстав для критичного ставлення до його діяльності. Відтак Медіарух закликав президента України, відповідно до положень Закону України «Про санкції», винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Портнова.

У заяві йшлося, що:

У 2021 році США наклали на Портнова санкції, обґрунтувавши це його причетністю до корупційних дій, спрямованих на контроль української судової системи. У заяві Міністерства фінансів США зазначалося, що Портнов впливав на судове законодавство, сприяв призначенню лояльних чиновників на високі посади в судовій системі та використовував хабарництво для досягнення своїх цілей.

З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в Адміністрації Президента Віктора Януковича, зокрема був причетним до ухвалення так званих «законів 16 січня», які порушували права громадян, обмежували свободи та визнавали громадянське суспільство «екстремістами» й «іноземними агентами».

Також Медіарух звернувся до голови Верховного суду та Вищої ради правосуддя із закликом забезпечити прозорість та об'єктивність у розгляді справ, пов’язаних із публічними особами, такими як Андрій Портнов.

Крім того, попросив провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їх відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя мають бути розслідувані, відповідно оцінені і негайно припинені.