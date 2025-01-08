ВСУ ударили по командному пункту армии рф в Харцызске

https://racurs.ua/n202940-vsu-udarili-po-komandnomu-punktu-armii-rf-v-harcyzske.html

Ракурс

Сьогодні Збройні сили України завдали високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

.

Російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, — написали у Генштабі.

У мережі опублікували й перші враження від удару ЗСУ. Увага, відео 18+.