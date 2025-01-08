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Ракурс
ВСУ ударили по командному пункту армии рф в Харцызске

ВСУ ударили по командному пункту армии рф в Харцызске

8 янв 2025, 15:43
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Сьогодні Збройні сили України завдали високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.


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Російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, — написали у Генштабі.

У мережі опублікували й перші враження від удару ЗСУ. Увага, відео 18+.

Источник: Ракурс


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