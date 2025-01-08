ЗСУ вдарили по командному пункту армії рф у Харцизьку

https://racurs.ua/ua/n202940-zsu-vdaryly-po-komandnomu-punktu-armiyi-rf-u-harcyzku.html

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Сьогодні Збройні сили України завдали високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

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Російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, — написали у Генштабі.

У мережі опублікували й перші враження від удару ЗСУ. Увага, відео 18+.