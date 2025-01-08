беларусь начала новые военные учения. Фото:

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білорусь проведе військові збори за участю територіальних військ.

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Військові навчання пройдуть неподалік кордону з Україною. З 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету стартує навчальний збір із військовозобов’язаними територіальними військами. Про це Міністерство оборони білорусі повідомило у Telegram.

У ході навчань відбуватиметься прийом військовозобов’язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання. Також заплановане відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими.

Військових також готуватимуть до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами армії рб.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною. До Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів були перекинуті підрозділи Сухопутних військ Збройних сил білорусію.

Також наприкінці грудня 2024 року з росії до білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 Військово-космічних сил рф.