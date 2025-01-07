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Ракурс
білоруські війська перекинули ближче до кордону з Україною, карта: «Беларускі Гаюн»

білорусь збільшила військову присутність біля кордону з Україною

7 січ 2025, 20:19
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білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною.


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Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів, — вказано в повідомленні.

Також зазначається, що наприкінці грудня з росії до білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 вкс рф.

білоруські війська перекинули ближче до кордону з Україною, карта: «Беларускі Гаюн»

Джерело: Ракурс


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