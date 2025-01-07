беларусь увеличила военное присутствие у границы с Украиной

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
белорусские войска перебросили ближе к границе с Украиной, карта: «Беларускі Гаюн»
беларусь увеличила военное присутствие у границы с Украинойhttps://racurs.ua/n202918-belarus-uvelichila-voennoe-prisutstvie-u-granicy-s-ukrainoy.htmlРакурс
білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною.
.
Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів, — вказано в повідомленні.
Також зазначається, що наприкінці грудня з росії до білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 вкс рф.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...