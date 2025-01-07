беларусь увеличила военное присутствие у границы с Украиной

белорусские войска перебросили ближе к границе с Украиной, карта: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/n202918-belarus-uvelichila-voennoe-prisutstvie-u-granicy-s-ukrainoy.html

Ракурс

білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною.

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Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів, — вказано в повідомленні.

Також зазначається, що наприкінці грудня з росії до білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 вкс рф.