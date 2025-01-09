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В ночь на 9 января сбиты 46 вражеских БПЛА, инфографика: Воздушные силы

46 беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 9 января (ИНФОГРАФИКА)

9 янв 2025, 09:49
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Рашисти в ніч на сьогодні, 9 січня (із 19.30 8 січня) атакували Україну загалом 70 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях;
  • 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків);
  • через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

В ніч на 9 січня збито 46 ворожих БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

Источник: Ракурс


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