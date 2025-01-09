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В ночь на 9 января сбиты 46 вражеских БПЛА, инфографика: Воздушные силы
46 беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 9 января (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202956-46-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-9-yanvarya-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 9 січня (із 19.30 8 січня) атакували Україну загалом 70 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях;
- 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
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