В ніч на 9 січня збито 46 ворожих БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n202956-46-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-9-sichnya-infografika.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 9 січня (із 19.30 8 січня) атакували Україну загалом 70 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00: