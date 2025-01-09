Языковой омбудсмен получил более 2 тыс. обращений за год, фото: «Одеське життя»

https://racurs.ua/n202967-yazykovoy-ombudsmen-rasskazal-skolko-obrascheniy-poluchil-v-2024-godu-infografika.html

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На адресу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у 2024 році надійшло 2 тис. 314 звернень громадян щодо порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Зазначається, що цей показник на 37% менший, ніж у 2023 (3 тис. 692), та на 19% менший, ніж у 2022 (2 тис. 846) роках. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляється на сайті омбудсмена.

Хоч і зменшилась кількість звернень, але це — не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні, — наголосив Кремінь. — Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає.

Найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів — 671;

обслуговування — 367;

мови зовнішньої реклами та вивісок — 325;

сфери освіти — 165;

інформації про товари та послуги — 131;

сфери охорони здоров’я — 109;

сфери медіа — 91.

Також протягом 2024 року до Уповноваженого звернулося 54 громадянина з проханням надати роз’яснення щодо норм і положень мовного законодавства, — розповіли у відомстві. — Зокрема, це стосувалося правил використання української мови в офіційних документах, у сфері обслуговування, освіти, медіа, а також правопису.

Кремінь зазначив, що хоча левова частка скарг (29% або 671 скарга) стосувалися відсутності української версії веб-сайтів або завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності українськомовної, цей показник порівняно з 2023 роком знизився — тоді надійшли 922 такі скарги.

Зазначається, що до Уповноваженого продовжують надходити скарги громадян щодо порушення мовного закону як депутатами місцевих рад, так і посадовими особами місцевого самоврядування.

У 2024 році маємо таких 72 скарги (3%). Зокрема, вони стосувалися недотримання мовного режиму в офіційному спілкуванні, а також публічних виступів або коментарів для медіа, — розповіли у відомстві.

Також у омбудсмена наголошують, що регіональна мовна політика потребує більшої уваги з боку органів влади — найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у:

місті Києві (902);

Одеській області (429);

Харківській області (191);

Дніпропетровській області (177);

Київській області (96);

Запорізькій області (50);

Миколаївській області (44);

Полтавській області (36);

Львівській області (34);

Чернігівській області (30);

Житомирській області (29).

Кремінь наголосив — проблеми з дотриманням закону існують по всій Україні, але найбільше у столиці та великих містах.

Це вказує на необхідність посилення контролю за його виконанням Закону. Саме тому місцева влада повинна бути максимально дієвою, — зазначив він. — Нагадаю, що в Києві, з якого надійшло 39% (а у 2023 році — 36%) від загальної кількості звернень, досі немає повноцінної мовної програми!

З метою усунення порушення закону Уповноваженого із захисту державної мови вживає заходи реагування, зокрема: