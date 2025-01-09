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Ракурс
Мовний омбудсмен отримав понад 2 тис. звернень за рік, фото: «Одеське життя»

Мовний омбудсмен розповів, скільки звернень отримав у 2024 році (ІНФОГРАФІКА)

9 січ 2025, 15:25
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На адресу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у 2024 році надійшло 2 тис. 314 звернень громадян щодо порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».


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Зазначається, що цей показник на 37% менший, ніж у 2023 (3 тис. 692), та на 19% менший, ніж у 2022 (2 тис. 846) роках. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляється на сайті омбудсмена.

Хоч і зменшилась кількість звернень, але це — не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні, — наголосив Кремінь. —  Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає.

Найбільше порушень стосувалися:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів — 671;
  • обслуговування — 367;
  • мови зовнішньої реклами та вивісок — 325;
  • сфери освіти — 165;
  • інформації про товари та послуги — 131;
  • сфери охорони здоров’я — 109;
  • сфери медіа — 91.

Також протягом 2024 року до Уповноваженого звернулося 54 громадянина з проханням надати роз’яснення щодо норм і положень мовного законодавства, — розповіли у відомстві. — Зокрема, це стосувалося правил використання української мови в офіційних документах, у сфері обслуговування, освіти, медіа, а також правопису.

Кремінь зазначив, що хоча левова частка скарг (29% або 671 скарга) стосувалися відсутності української версії веб-сайтів або завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності українськомовної, цей показник порівняно з 2023 роком знизився — тоді надійшли 922 такі скарги.

Зазначається, що до Уповноваженого продовжують надходити скарги громадян щодо порушення мовного закону як депутатами місцевих рад, так і посадовими особами місцевого самоврядування.

У 2024 році маємо таких 72 скарги (3%). Зокрема, вони стосувалися недотримання мовного режиму в офіційному спілкуванні, а також публічних виступів або коментарів для медіа, — розповіли у відомстві.

Також у омбудсмена наголошують, що регіональна мовна політика потребує більшої уваги з боку органів влади — найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у:

  • місті Києві (902);
  • Одеській області (429);
  • Харківській області (191);
  • Дніпропетровській області (177);
  • Київській області (96);
  • Запорізькій області (50);
  • Миколаївській області (44);
  • Полтавській області (36);
  • Львівській області (34);
  • Чернігівській області (30);
  • Житомирській області (29).

Кремінь наголосив — проблеми з дотриманням закону існують по всій Україні, але найбільше у столиці та великих містах.

Це вказує на необхідність посилення контролю за його виконанням Закону. Саме тому місцева влада повинна бути максимально дієвою, — зазначив він. — Нагадаю, що в Києві, з якого надійшло 39% (а у 2023 році — 36%) від загальної кількості звернень, досі немає повноцінної мовної програми!

З метою усунення порушення закону Уповноваженого із захисту державної мови вживає заходи реагування, зокрема:

  • здійснює державний контроль;
  • попереджує та штрафує порушників згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Джерело: Ракурс


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