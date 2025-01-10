В беларуси блокировали YouTube и признали «экстремистским» сайт для подачи петиций

YouTube на несколько часов блокировали в беларуси

https://racurs.ua/n202986-v-belarusi-blokirovali-youtube-i-priznali-ekstremistskim-sayt-dlya-podachi-peticiy.html

Ракурс

У білорусі в ніч на сьогодні, 10 січня, блокували інтернет — не працював YouTube, без VPN був недоступний Telegram та інші сервіси.

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Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал Nexta.

Проблеми почалися приблизно о 1.30, доступ став з’являтися ближче до третьої години ночі. Білоруські інтернет-провайдери пояснили це «плановими роботами», — вказано в повідомленні.

Крім того, режим білоруського диктатора олександра лукашенка вніс до списку «екстремістських матеріалів» сервіс для подання публічних колективних звернень до органів влади «Petitions.by», а також його облікові записи у Instagram, Facebook, Telegram та Telegram-чаті «Клуб Коментаторів Petitions. by».

Відповідне рішення було ухвалене судом Центрального району Мінська 30 грудня 2024 року, повідомляє видання Reform.news.

Зазначається, що у середині грудня минулого року силовики погрожували «вжити заходів» щодо осіб, причетних до роботи сайту. До цього у 2021 році сайт було заблоковано у Білорусі.

У білоруському міністерстві інформації заявили, що на сайті вівся «збір підписів під петиціями протестного характеру», а також публікувалися петиції, які містять інформацію, яка дискредитує законодавчу систему білорусі і заклики визнати недійсними президентські вибори.

Джерело: Nexta, Reform. news