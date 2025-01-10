Невідомі безпілотники, які кружляють над військовими та промисловими об'єктами, вже стали майже звичними для Німеччини.

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У землі Рейнланд-Пфальц безпілотники кілька разів пролетіли над військовою базою США в Рамштайні в грудні. Дрони спостерігали й за заводом BASF у Людвігсгафені та терміналом СПГ у Штаде. Збройова компанія Rheinmetall протягом останніх місяців зареєструвала серію таємничих польотів безпілотників над своїми об'єктами, пише Amal Berlin.

Експерти припускають, що дрони — російські, також звинувачують німецьких силовиків у тому, що ті недостатньо серйозно ставляться до загрози.

За два дні до Святвечора у Дорстені в Рурській області служба безпеки Бундесверу оголосила нічну тривогу через три безпілотники, які кружляли над великим складом боєприпасів. Залучили гвинтокрили та поліцію — утім, через півтори години зловмисники просто полетіли.

У Вільгельмсгафені на Північному морі кілька безпілотників слідкували за базою ВМС та прилеглими районами. І теж згодом спокійно полетіли, ніби нічого не сталося. Те, що дрони помічаються саме над військовими та промисловими об'єктами, викликає підозру — органи безпеки заявляють про російське шпигунство. До того ж безпілотники занадто великі й швидкі, щоб ними могли керувати цивільні.

Голова парламентського контролю за спецслужбами в Бундестазі Костянтин фон Нотц заявляє: про польоти безпілотників у Німеччині зараз повідомляють «майже щодня», і часто можна припустити шпигунство. Хоча ці дрони й не збивають.

Причина такої, ймовірно, російської активності — підтримка Німеччиною України й чітка позиція щодо Кремля. Хоча офіційна інформація щодо безпілотників залишається розпливчастою. Управління федеральної кримінальної поліції (BKA) лише заявляє, що з початку війни спостерігалося «збільшення кількості помічених безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури».

Речник Бундесверу сказав, що «за останні роки було повідомлено про кілька сотень ймовірних польотів безпілотників над об'єктами Бундесверу». Доказів шпигунства немає, але все настільки очевидно, що вони й не потрібні.

З того моменту, як ми почали навчати українських солдатів у Німеччині, за казармами та військовими майданчиками почали спостерігати, — каже генеральний інспектор Карстен Брейер. За його словами, спочатку це були поодинокі дрони, нині ж — цілі групи.

У Вільдфлекені в Баварії, одному з місць навчання українських військових, Бундесвер помітив два великі літаки з розмахом крил понад метр у супроводі приблизно 15 маленьких дронів. «Такі безпілотники не купиш у MediaMarkt», — іронізує Брейер.

За інформацією Der Spiegel, перед однією з казарм у Бранденбурзі стояла машина з російськими дипломатичними номерами. Лише коли до автівки підійшли німецькі солдати, непрохані гості поїхали.

За законами Німеччини, дрони можуть літати над певними територіями лише за наявності дозволу. І зовсім не можуть над військовими й промисловими об'єктами. Якщо дрони входять у заборонений повітряний простір, за захист зазвичай відповідає місцева поліція. Однак у випадку залізничних об'єктів і 13 аеропортів це федеральна поліція, а у випадку військових об'єктів — також і Бундесвер.

Цивільні безпілотники можна зупинити й безпечно посадити зокрема за допомогою систем РЕБ, а ось з військовими дронами все складніше. Інциденти останніх кількох місяців чітко дають зрозуміти, наскільки погано німецькі органи безпеки готові протистояти російській загрозі з повітря.

У серпні, наприклад, дрони кілька разів помічали над найбільшим індустріальним парком землі Шлезвіг-Гольштайн. Місцеві правоохоронці звернулися до федеральної поліції та BKA за технічною підтримкою. За даними міністерства внутрішніх справ, силовики використали «усі технології, доступні поліції Німеччини». Але безрезультатно. За словами слідчих, деякі безпілотники були надто швидкі, великі й потужні.

Звідки саме здійснюють запуск дронів, теж невідомо. Немає жодних доказів, що безпілотники стартували з кораблів у Північному чи Балтійському морях, — так само як і безпосередньо з Росії. Водночас на розгляді прокуратури Фленсбурга — підозра в «агентурній діяльності з диверсійною метою».

Політик Ян Кюршнер називає події у Шлезвіг-Гольштайні «дзвінком тривоги». За його словами, цей інцидент показує, що Німеччина «довго спала», а світ вже давно перебуває у стані «нової Холодної війни».

За словами очільниці МВС Нижньої Саксонії Даніели Беренс, «наразі у поліції немає відповідних засобів» для боротьби з військовими дронами. Утім міністерка вважає, що навряд мета цих польотів — розвідка, адже всю інформацію можна отримати за допомогою супутників. «Можливо, мова йде про перевірку того, що ми можемо зробити, — припускає Беренс.

На рівні земель вже готові витратити додаткове фінансування на захист від шпигунства та диверсій. Про додаткове фінансування «для розширення можливостей захисту від безпілотників» заявляють і у федеральній поліції.

Натомість Бундесвер вже має відповідну оборонну техніку для безпілотників. Однак її розгортають лише під час особливих подій — наприклад, під час саміту G7 у замку в Баварії у 2022 році. На прохання федеральної поліції військові застосували одну зі своїх систем захисту від безпілотників, оснащену радаром і потужною технологією радіоелектронних перешкод. Але такі системи не підходять для охорони кількох тисяч об'єктів критичної інфраструктури по всій країні.

Збивання ймовірних військових безпілотників досі заборонене через небезпеку для густонаселених районів, кажуть у Нижній Саксонії. МВС Шлезвіг-Гольштайну, втім, вже проводить з цього приводу консультації. Однак визнає, що спочатку потрібно оцінювати, «яку шкоду може завдати дрон, що розбився».