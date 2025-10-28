Российский дрон атаковал журналистов из Германии, которые делали репортаж с фронта. Фото:

Журналісти Welt були поранені російським дроном, коли робили репортаж про українську ППО.

Атака сталася на сході України, за 25−30 км від лінії фронту. За кілька хвилин до удару журналісти брали інтерв’ю у трьох військових з підрозділу протиповітряної оборони і в момент удару перебували лише за кілька метрів від них. Росіяни вдарили дроном «Ланцет». Про це один із постраждалих журналістів Ібрагім Набер повідомив у Facebook.

Ворожа атака призвела до загибелі одного з бійців ЗСУ. Ще один військовий був важкопоранений. Продюсер журналістів Іван потребував операції, а оператор Віктор і сам Набер зазнали лише легких поранень.

Набер наголоcив, що під час репортажу всі медійники мали на собі позначки, які вказували, що вони журналісти. Також репортер поінформував, що оголосив збір коштів для українського солдата, якому ампутували ногу після поранення.

Нагадаємо, на початку жовтня російський дрон атакував журналістів сьогодні вранці біля Дружківки Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан, а член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко дістав поранення.