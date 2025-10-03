Внаслідок прицільного удару FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф

Антоні Лаллікан, фото: Серній Томіленко

Ракурс

Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 4-ї окремої важкої механізованої бригади.

Разом з ним на місці працював член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний, — вказано в повідомленні. — Обидва журналісти були в засобах індивідуального захисту, та на їх бронежилетах були знаки розпізнавання — напис «PRESS».

У бригаді наголошують, що цей вчинок росіян є черговим цинічним порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що, за інформацією джерел НСЖУ, російський дрон атакував журналістів сьогодні вранці біля Дружківки Донецької області.

Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Відомий французький фоторепортер Антоні Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа, — розповів він.

Зазначається, що 38-річний Лаллікан став уже третім французьким журналістом, убитим росією під час повномасштабної війни в Україні:

30 травня 2022 року в Сєвєродонецьку загинув репортер телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф — його евакуаційна машина потрапила під обстріл;

9 травня 2023 року біля Бахмута загинув відеокординатор AFP Арман Солдін — він потрапив під ракетний удар, коли знімав бої та життя мирних мешканців на Донеччині.

Наразі головна загроза для журналістів, як і для всіх цивільних, — російські дрони, які полюють за людьми. Це не побічні жертви війни — це цілеспрямоване полювання на тих, хто намагається зафіксувати злочини агресора. Кожен день на передовій, кожен виїзд у прифронтові зони — це смертельний ризик, — наголошує Томіленко.

Лаллікан — паризький фотожурналіст, він працював для провідних французьких та міжнародних видань Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern та багатьох інших.

У березні 2022 року він приїхав в Україну. З того часу неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проект про життя мешканців Донеччини — регіону, який опинився в епіцентрі російської агресії.

У 2024 році він став лауреатом премії Віктора Гюго за соціально активну фотографію — серію робіт про війну в Україні.