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Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против более 30 российских нефтесервисных компаний

Под новые санкции США попали более 30 российских нефтесервисных компаний, среди которых — «кошелек путина»

10 янв 2025, 20:24
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Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній.


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Сьогодні Міністерство фінансів США вжило радикальних заходів для виконання зобов’язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв, включаючи блокування двох великих російських виробників нафти, — зазначили у Міністерстві фінансів США.

Серед компаній, що потрапили під санкції, зокрема:

  • «РН-Буріння» (структура «Роснефти»)
  • «Технології ОФС» (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії)
  • «РН-ГРП»
  • «РН-Сервіс»
  • «РН-Ванкор»
  • «Ачімгаз»
  • «Газпром Шельфпроєкт»
  • «Атлас ННБ»
  • «ФракДжет-Волга»
  • «Інвестгеосервіс»
  • «Нафтагаз-Буріння»
  • «Петро Велт Технолоджис»
  • «ТНГ-Групп»
  • «УДС Нафта».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що одна з компаній, «Сургутнафтогаз» — «ключовий фінансовий гаманець для самого путіна».

Уряд Великої Британії слідом за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром Нафта» та ПАТ «Сургутнафтогаз». В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

Источник: Ракурс


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