Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против более 30 российских нефтесервисных компаний

Под новые санкции США попали более 30 российских нефтесервисных компаний, среди которых — «кошелек путина»https://racurs.ua/n203014-pod-novye-sankcii-ssha-popali-bolee-30-rossiyskih-nefteservisnyh-kompaniy-sredi-kotoryh.htmlРакурс
Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній.
Сьогодні Міністерство фінансів США вжило радикальних заходів для виконання зобов’язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв, включаючи блокування двох великих російських виробників нафти, — зазначили у Міністерстві фінансів США.
Серед компаній, що потрапили під санкції, зокрема:
- «РН-Буріння» (структура «Роснефти»)
- «Технології ОФС» (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії)
- «РН-ГРП»
- «РН-Сервіс»
- «РН-Ванкор»
- «Ачімгаз»
- «Газпром Шельфпроєкт»
- «Атлас ННБ»
- «ФракДжет-Волга»
- «Інвестгеосервіс»
- «Нафтагаз-Буріння»
- «Петро Велт Технолоджис»
- «ТНГ-Групп»
- «УДС Нафта».
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що одна з компаній, «Сургутнафтогаз» — «ключовий фінансовий гаманець для самого путіна».
Уряд Великої Британії слідом за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром Нафта» та ПАТ «Сургутнафтогаз». В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.