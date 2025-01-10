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Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній
Під нові санкції США потрапили понад 30 російських нафтосервісних компаній, серед яких — «гаманець путіна»https://racurs.ua/ua/n203014-pid-novi-sankciyi-ssha-potrapyly-ponad-30-rosiyskyh-naftoservisnyh-kompaniy-sered-yakyh.htmlРакурс
Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній.
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Сьогодні Міністерство фінансів США вжило радикальних заходів для виконання зобов’язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв, включаючи блокування двох великих російських виробників нафти, — зазначили у Міністерстві фінансів США.
Серед компаній, що потрапили під санкції, зокрема:
- «РН-Буріння» (структура «Роснефти»)
- «Технології ОФС» (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії)
- «РН-ГРП»
- «РН-Сервіс»
- «РН-Ванкор»
- «Ачімгаз»
- «Газпром Шельфпроєкт»
- «Атлас ННБ»
- «ФракДжет-Волга»
- «Інвестгеосервіс»
- «Нафтагаз-Буріння»
- «Петро Велт Технолоджис»
- «ТНГ-Групп»
- «УДС Нафта».
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що одна з компаній, «Сургутнафтогаз» — «ключовий фінансовий гаманець для самого путіна».
Уряд Великої Британії слідом за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром Нафта» та ПАТ «Сургутнафтогаз». В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.