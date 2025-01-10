Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній

https://racurs.ua/ua/n203014-pid-novi-sankciyi-ssha-potrapyly-ponad-30-rosiyskyh-naftoservisnyh-kompaniy-sered-yakyh.html

Ракурс

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній.

.

Сьогодні Міністерство фінансів США вжило радикальних заходів для виконання зобов’язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв, включаючи блокування двох великих російських виробників нафти, — зазначили у Міністерстві фінансів США.

Серед компаній, що потрапили під санкції, зокрема:

«РН-Буріння» (структура «Роснефти»)

«Технології ОФС» (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії)

«РН-ГРП»

«РН-Сервіс»

«РН-Ванкор»

«Ачімгаз»

«Газпром Шельфпроєкт»

«Атлас ННБ»

«ФракДжет-Волга»

«Інвестгеосервіс»

«Нафтагаз-Буріння»

«Петро Велт Технолоджис»

«ТНГ-Групп»

«УДС Нафта».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що одна з компаній, «Сургутнафтогаз» — «ключовий фінансовий гаманець для самого путіна».

Уряд Великої Британії слідом за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром Нафта» та ПАТ «Сургутнафтогаз». В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.