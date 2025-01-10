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Ракурс
Британский премьер приедет в Киев обсудить развертывание миротворцев

Британский премьер приедет в Киев обсудить развертывание миротворцев

10 янв 2025, 21:54
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Bloomberg пише, що прем'єр Британії Кір Стармер відвідає Україну. Вони говоритимуть про розміщення миротворців.


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Президент Зеленський анонсував візит Кіра Стармера після 25-ї зустрічі з союзниками у форматі «Рамштайн». Він не уточнив дату.

Лідери ЄС обговорюють розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні на тлі обіцянок Трампа завершити війну. Це може стати надійною гарантією безпеки.

Ймовірно, план місії з’явиться пізніше, щоб уникнути ризику ескалації з боку рф, пише видання.

Зазначається, що ініціативу започаткував президент Франції Еммануель Макрон. Також відомо, що Макрон і Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили важливість забезпечення країни «найсильнішою позицією у 2025 році».

Як пише Bloomberg, візит Кіра Стармера відбудеться найближчими тижнями, оскільки Європа посилює підготовку до повернення Трампа в Білий дім.

Источник: Ракурс


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