Британский премьер приедет в Киев обсудить развертывание миротворцев

https://racurs.ua/n203018-britanskiy-premer-priedet-v-kiev-obsudit-razvertyvanie-mirotvorcev.html

Ракурс

Bloomberg пише, що прем'єр Британії Кір Стармер відвідає Україну. Вони говоритимуть про розміщення миротворців.

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Президент Зеленський анонсував візит Кіра Стармера після 25-ї зустрічі з союзниками у форматі «Рамштайн». Він не уточнив дату.

Лідери ЄС обговорюють розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні на тлі обіцянок Трампа завершити війну. Це може стати надійною гарантією безпеки.

Ймовірно, план місії з’явиться пізніше, щоб уникнути ризику ескалації з боку рф, пише видання.

Зазначається, що ініціативу започаткував президент Франції Еммануель Макрон. Також відомо, що Макрон і Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили важливість забезпечення країни «найсильнішою позицією у 2025 році».

Як пише Bloomberg, візит Кіра Стармера відбудеться найближчими тижнями, оскільки Європа посилює підготовку до повернення Трампа в Білий дім.