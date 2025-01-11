Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия рф полностью оккупировала Курахово. Карта: DeepState

Армия рф полностью оккупировала Курахово — DeepState (КАРТА)

11 янв 2025, 08:21
999

Росіяни повністю окупували Курахове Покровського району на Донеччині.


.

Також загарбницька армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області. Про це у ніч проти 11 січня аналітики DeepState повідомили у Telegram.

Ворог окупував Курахове, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ інформацію про втрату Курахового не коментували. У зведенні лише повідомляється, що на Покровському напрямку, росіяни 61 раз намагалися прорвати українську оборону, зокрема, й біля міста Курахове.

Як відомо, Курахове розташоване у західній частині Донецької області, на лівому березі Курахівського водосховища. В місті знаходиться залізнична станція, а через місто пролягає автошлях національного значення Н15.

Армія рф повністю окупувала Курахове. Карта: DeepState

Армія рф повністю окупувала Курахове. Карта: DeepState

Нагадаємо, Міноборони країни-агресора росії 6 січня заявляло про захоплення Курахового. Натомість оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» тоді заперечило, що російська армія повністю зайняла місто, стверджуючи, що бої ще тривають у міській забудові.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров