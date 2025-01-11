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Армія рф повністю окупувала Курахове. Карта: DeepState
Армія рф повністю окупувала Курахове — DeepState (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n203020-armiya-rf-povnistu-okupuvala-kurahove-deepstate-karta.htmlРакурс
Росіяни повністю окупували Курахове Покровського району на Донеччині.
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Також загарбницька армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області. Про це у ніч проти 11 січня аналітики DeepState повідомили у Telegram.
Ворог окупував Курахове, — йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ інформацію про втрату Курахового не коментували. У зведенні лише повідомляється, що на Покровському напрямку, росіяни 61 раз намагалися прорвати українську оборону, зокрема, й біля міста Курахове.
Як відомо, Курахове розташоване у західній частині Донецької області, на лівому березі Курахівського водосховища. В місті знаходиться залізнична станція, а через місто пролягає автошлях національного значення Н15.
Нагадаємо, Міноборони країни-агресора росії 6 січня заявляло про захоплення Курахового. Натомість оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» тоді заперечило, що російська армія повністю зайняла місто, стверджуючи, що бої ще тривають у міській забудові.