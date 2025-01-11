Россияне заявили о массированной атаке БпЛА. Фото:

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Масована атака безпілотників відбулася на територію російської федерації.

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Також вночі 11 січня дрони вдарили по воєнних об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях України та автономної республіки Крим. Зокрема, атака БпЛА була спрямована на Краснодарський край. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. У регіоні працювала ППО. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Зазначається, що під ударом були Анапа та Новоросійськ. Після атаки у порту Новоросійська виникла пожежа.

Про звуки вибухів повідомляли й жителі Воронезької та Курської областей, а також окупованого Криму.

Через загрозу атаки дронів закривалися аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська. Там було запроваджено план «Килим», а рейси на виліт та посадку були скасовані.

У Міністерстві оборони російської федерації заявили, що минулої ночі начебто було збито 85 БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня дрони та протикорабельна крилата ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.