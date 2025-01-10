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Бійці CБУ та ВМС влучили по складу боєприпасів і розвідувальних дронів у Ростовській області росії

«Нептун» та дрони винесли складу боєприпасів і розвіддронів у Ростовській області рф

10 січ 2025, 15:31
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Бійці CБУ та ВМС влучили по складу боєприпасів і розвідувальних дронів у Ростовській області росії.


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Про це «Лізі», УП, «Суспільному» повідомили джерела в СБУ.

Як зазначають співрозмовники, у ніч на 10 січня дрони та протикорабельна крилата ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.

Джерело: Ракурс


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