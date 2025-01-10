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Ракурс
"Нептун" и дроны вынесли склад боеприпасов и разведдронов в Ростовской области рф

«Нептун» и дроны вынесли склад боеприпасов и разведдронов в Ростовской области рф

10 янв 2025, 15:31
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Бійці CБУ та ВМС влучили по складу боєприпасів і розвідувальних дронів у Ростовській області росії.


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Про це «Лізі», УП, «Суспільному» повідомили джерела в СБУ.

Як зазначають співрозмовники, у ніч на 10 січня дрони та протикорабельна крилата ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.

Спочатку безпілотники Служби безпеки «перевантажили» російську ППО, а потім по об'єкту вдарили ракетою.

Розвідувальні дрони коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» у небі поменшає.

Для удару по військовому об'єкту під Ростовом-на-Дону «Нептун» необхідно було пролетіти понад 170 км, прорвавши не лише прифронтову ППО РФ, а також й тилову систему протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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