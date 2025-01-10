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"Нептун" и дроны вынесли склад боеприпасов и разведдронов в Ростовской области рф
«Нептун» и дроны вынесли склад боеприпасов и разведдронов в Ростовской области рфhttps://racurs.ua/n203003-neptun-i-drony-vynesli-sklad-boepripasov-i-razveddronov-v-rostovskoy-oblasti-rf.htmlРакурс
Бійці CБУ та ВМС влучили по складу боєприпасів і розвідувальних дронів у Ростовській області росії.
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Про це «Лізі», УП, «Суспільному» повідомили джерела в СБУ.
Як зазначають співрозмовники, у ніч на 10 січня дрони та протикорабельна крилата ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.
Спочатку безпілотники Служби безпеки «перевантажили» російську ППО, а потім по об'єкту вдарили ракетою.
Розвідувальні дрони коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» у небі поменшає.
Для удару по військовому об'єкту під Ростовом-на-Дону «Нептун» необхідно було пролетіти понад 170 км, прорвавши не лише прифронтову ППО РФ, а також й тилову систему протиповітряної оборони.
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