Дональд Трамп планирует подписать более 100 указов. Фото:

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Ракурс

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує підписати понад 100 виконавчих указів в перший день роботи в Білому Домі.

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Переможець виборів вже ознайомив сенаторів від Республіканської партії з планами щодо негайних виконавчих дій, серед яких ключовими є зміцнення контролю на кордоні США з Мексикою, створення імміграційних центрів та значне посилення заходів щодо депортації. Трамп обіцяє зміни, зокрема, в енергетичному секторі, освіті та питаннях вакцинації. Це було в його передвиборчій програмі. Про це повідомило Associated Press.

Також новий американський президент хоче скасувати низку указів Джо Байдена і впровадити власні ініціативи. Заявляється, що Трамп хоче добудувати стіну на кордоні з Мексикою та посилити контроль над імміграцією.

Крім того, нова адміністрація планує депортувати майже мільйон осіб, які перебувають у Сполучених Штатах нелегально або скоїли кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, нова адміністрація Сполучених Штатів Америки остерігається порівнянь результату війни в Україні з виведенням американських військ з Афганістану, тому й змінює підхід до України.

Джерело: Associated Press