Команда Трампа переглядає підхід до закінчення війни в Україні. Фото:

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Ракурс

Команда новобраного президента США Дональда Трампа змінює підхід до України.

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Нова адміністрація остерігається порівнянь результату війни в Україні з виведенням американських військ з Афганістану. Саме тому вона намагатимуться підтримувати Україну й надалі. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на неназваних посадовців з Євросоюзу.

Зазначається, єврочиновники вбачають знак у тому, що Трамп переніс термін закінчення війни в Україні на кілька місяців, хоч під час передвиборчої кампанії говорив про 24 години.

Медіа нагадує, що нещодавно спеціальний посланець Трампа щодо України Кіт Келлог заявив, що прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від інавгурації. В Брюсселі це сприймають, як те, що його адміністрація не відмовиться від підтримки Києва протягом цього часу.

Посадовці з ЄС розповіли, що під час нещодавніх переговорів вони дізналися про те, що у Сполучених Штатах ще немає плану розв’язання конфлікту, але підтримка України триватиме після інавгурації Трампа 20 січня.

Уся команда Трампа одержима силою і хоче мати вигляд сильної, тому вони коригують підхід до України, — сказав один з посадовців.

Також нова американська влада нібито не хоче, щоб її дії щодо України порівнювали з виходом США з Афганістану за президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Джерело: Financial Times