Шуфричу разрешили выполнять работу нардепа из СИЗО. Фото:

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Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді, отримав право знову виконувати роботу парламентаря.

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Шевченківський районний суд Києва надав йому право на здійснення депутатських повноважень. Раніше Шуфрич подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження. Наразі депутат перебуває в СІЗО. Про це народний депутат Олексій Гончаренко, який у Telegramоприлюднив копію ухвали.

Зазначається, що суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь фізично у засіданні Верховної Ради. Однак Феміда зобовʼязала надати йому право виконувати депутатські повноваження в межах його перебування в слідчому ізоляторі. Також суд направив ухвалу до Верховної Ради для консультацій.

Гончаренко поінформував, що згідно з регламентом, нардеп може голосувати за законопроекти тільки в сесійній залі. Тобто Шуфрич не зможе голосувати.

Цікаво, як саме розв’яжуть це питання… Теоретично він може брати участь онлайн, наприклад, в засіданнях Комітетів. Чи подавати через помічників законопроекти та постанови, — зазначив Шуфрич.

Нагадаємо, народному депутату від нині забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування Росгвардії у Криму. Слідство встановило, що влітку 2013 року нардеп придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у кримському курортному селищі Сімеїз. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

А після окупації Криму нардеп уклав договір з «Федеральным государственным унитарным предприятием „Охрана“ МВД россии» для охорони своєї нерухомості.