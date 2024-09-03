Нестор Шуфрич постане перед судом. Фото:

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Ракурс

Народний депутат Нестор Шуфрич постане перед судом.

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Міжвідомча слідча група ДБР та СБУ завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного у держзраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Про це 3 вересня повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що Шуфрич не лише публічно підтримував російських окупантів, але й фінансував їхні військові підрозділи. Правоохоронці встановили, що влітку 2013 року він придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у кримському курортному селищі Сімеїз. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

А після анексії півострова нардеп уклав договір з «Федеральным государственным унитарным предприятием „Охрана“ Министерства внутренних дел рф» для охорони своєї нерухомості.

Нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країни-агресора, але надав вказівку на укладення договору, — наголосили в ДБР.

Зазначається, що на рахунки російського воєнізованого формування за надані послуги було перераховано майже 650 тис. руб.

Шуфрича зараз обвинувачують за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Його спільника теж обвинувачують у держраді.

Депутату може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за 2023 рік Офіс генпрокурора відкрив понад 4 тис. 456 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Майже 30% цих справ передано до суду.