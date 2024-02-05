Колаборанти та зрадники України - Офіс генпрокурора розповів, скільки справ передано до суду

https://racurs.ua/ua/n192078-kolaboranty-ta-zradnyky-ukrayiny-ofis-genprokurora-rozpoviv-skilky-sprav-peredano-do-sudu.html

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За 2023 рік Офіс генпрокурора відкрив понад 4 тис. 456 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Майже 30% цих справ передано до суду.

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Такі дані Рух ЧЕСНО отримав у відповідь на запити до Офісу генпрокурора.

Найбільше справ за статтею «державна зрада» відкрили у березні минулого року — 147. Загалом із січня по грудень 2023 року відкрили 1205 справ, із них 328 передано до суду.

Найбільше справ щодо колабораційної діяльності відкрили в січні — 455. Всього відкрито 3251 справу, а передано до суду — 984.

У четвертому кварталі 2023 року продовжилась тенденція зменшення кількості відкритих справ. Також зросла динаміка закриття проваджень: від 1−2 на початку року до 10 щомісячно наприкінці року. Проте зросла кількість справ, переданих до суду. Якщо за період із січня по вересень 2023 року до суду було передано 24% справ по держзраді та колабораційній діяльності, то за підсумками року цифра зросла до 30%.

Рух ЧЕСНО не отримав даних щодо кількості судових вироків у цих справах. За інформацією Державної судової адміністрації України, статистичні дані будуть після 10 лютого 2024 року.

Рух ЧЕСНО від початку повномасштабного вторгнення веде Реєстр зрадників. Ми фіксуємо не лише дані про осіб для збереження політичної пам’яті, а й відстежуємо перебіг кримінальних проваджень. Винні мають понести відповідальність. Ми бачимо, що зростають темпи передачі справ до судів. Наприкінці 2023 року підозри отримали Нестор Шуфрич та Олександр Дубінський. Поки судових вироків дуже мало, — наголошує Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО.

Раніше Рух ЧЕСНО повідомляв, що у 2022 році Офіс генпрокурора відкрив понад 6 тис. проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Судді розглянули 37% справ. Водночас лише у 62 справах із 618 визнано винуватість.