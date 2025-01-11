В «Дії» снова доступны записи о рождении, браке и смене имени

Ракурсhttps://racurs.ua/
Еще часть функций возобновили в «Дії», фото: «Википедия»
В «Дії» снова доступны записи о рождении, браке и смене имениhttps://racurs.ua/n203035-v-diyi-snova-dostupny-zapisi-o-rojdenii-brake-i-smene-imeni.htmlРакурс
У застосунку «Дія» знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.
.
Про це сьогодні, 11 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Ховайте паперові документи на поличку, у «Дії» знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені, — зазначив він. — Заходьте в застосунок та перевіряйте.
19 грудня 2024 року росія вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, внаслідок чого призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Міністерство юстиції. З того часу діяльність відповідних сервісів поступово відновлюється.
Читайте также
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...