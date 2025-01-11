В «Дії» снова доступны записи о рождении, браке и смене имени

Еще часть функций возобновили в «Дії», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n203035-v-diyi-snova-dostupny-zapisi-o-rojdenii-brake-i-smene-imeni.html

Ракурс

У застосунку «Дія» знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.

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Про це сьогодні, 11 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Ховайте паперові документи на поличку, у «Дії» знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені, — зазначив він. — Заходьте в застосунок та перевіряйте.

19 грудня 2024 року росія вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, внаслідок чого призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Міністерство юстиції. З того часу діяльність відповідних сервісів поступово відновлюється.