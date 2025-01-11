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Ще частину функцій поновили у «Дії», фото: «Вікіпедія»

У «Дії» знову доступні записи про народження, шлюб та зміну імені

11 січ 2025, 15:13
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У застосунку «Дія» знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.


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Про це сьогодні, 11 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Ховайте паперові документи на поличку, у «Дії» знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені, — зазначив він. — Заходьте в застосунок та перевіряйте.

19 грудня 2024 року росія вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, внаслідок чого призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Міністерство юстиції. З того часу діяльність відповідних сервісів поступово відновлюється.

Джерело: Ракурс


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