У «Дії» знову доступні записи про народження, шлюб та зміну імені

Ракурсhttps://racurs.ua/
Ще частину функцій поновили у «Дії», фото: «Вікіпедія»
У «Дії» знову доступні записи про народження, шлюб та зміну іменіhttps://racurs.ua/ua/n203035-u-diyi-znovu-dostupni-zapysy-pro-narodjennya-shlub-ta-zminu-imeni.htmlРакурс
У застосунку «Дія» знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.
.
Про це сьогодні, 11 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Ховайте паперові документи на поличку, у «Дії» знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені, — зазначив він. — Заходьте в застосунок та перевіряйте.
19 грудня 2024 року росія вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, внаслідок чого призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Міністерство юстиції. З того часу діяльність відповідних сервісів поступово відновлюється.
Читайте також
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...