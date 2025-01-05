Низка держпослуг знову відновили роботу в «Дії». Фото:

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Ракурс

У додатку «Дія» знову можна оформити низку послуг із Державного реєстру актів цивільного стану.

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Наразі користувачам сервісу знову доступні виписки про місце проживання дітей, актуалізація даних про місце проживання дітей, зимова «єПідтримка» для дітей й соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям з дітьми. Про це сервіс державних послуг 5 січня повідомив у Telegram.

Вищевказані послуги можна оформити як на порталі, так і в мобільному додатку. Раніше це тимчасово неможливо було зробити через російську хакерську атаку.

Активно працюємо над відновленням усіх сервісів спільно з Мінʼюстом, про запуск інших послуг також оперативно повідомимо. Нагадаємо, що «Дія» не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх з реєстрів, — наголосили в «Дії».

А в Міністерстві оборони поінформували, що багатодітні батьки, які виховують від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, знову можуть отримати відстрочку в «Резерв+". Також оборонне відомство активно працює над запуском інших типів відстрочок в цьому застосунку.

Нагадаємо, 4 січня в системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС, тож є можливість реєструвати акти цивільного стану. Українці знову можуть реєструвати шлюби, розлучення, народження дітей тощо.