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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

15 оккупантов уничтожили артиллеристы-пограничники на Волчанском направлении (ВИДЕО)

11 янв 2025, 15:45
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На Вовчанському напрямку артилеристи бригади «Гарт» знищили 15 окупантів, вогневі позиції та склади ворога.


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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Вовчанському напрямку артилеристи-прикордонники бригади «Гарт» знищили дві точки зльоту БпЛА противника, склади з боєприпасами та інженерним майном, мінометні та гранатометні позиції. Ліквідовано 15 окупантів, ще 17 — поранено, — розповіли у відомстві.

Источник: Ракурс


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