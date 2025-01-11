Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

15 окупантів знищили артилеристи-прикордонники на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

11 січ 2025, 15:45
999

На Вовчанському напрямку артилеристи бригади «Гарт» знищили 15 окупантів, вогневі позиції та склади ворога.


.

Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Вовчанському напрямку артилеристи-прикордонники бригади «Гарт» знищили дві точки зльоту БпЛА противника, склади з боєприпасами та інженерним майном, мінометні та гранатометні позиції. Ліквідовано 15 окупантів, ще 17 — поранено, — розповіли у відомстві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів