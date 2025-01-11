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Знищення російських загарбників, скріншот відео
15 окупантів знищили артилеристи-прикордонники на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203036-15-okupantiv-znyschyly-artylerysty-prykordonnyky-na-vovchanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку артилеристи бригади «Гарт» знищили 15 окупантів, вогневі позиції та склади ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На Вовчанському напрямку артилеристи-прикордонники бригади «Гарт» знищили дві точки зльоту БпЛА противника, склади з боєприпасами та інженерним майном, мінометні та гранатометні позиції. Ліквідовано 15 окупантів, ще 17 — поранено, — розповіли у відомстві.