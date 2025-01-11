Петиция относительно санкций против Портнова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Андрей Портнов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n203046-peticiya-otnositelno-sankciy-protiv-portnova-nabrala-neobhodimoe-dlya-rassmotreniya-kolichestvo.html

Ракурс

Петиція до Кабміну із закликом винести на розгляд РНБО пропозиції про застосування санкцій щодо колишнього заступника очільника Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова сьогодні, 11 січня, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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Про це свідчать дані на сторінці петиції на сайті уряду.

Петиція була подана 24 грудня. У ній наголошується, що США у 2021 році наклали на Портнова санкції, в обґрунтуванні яких зазначалося, що:

у 2019 році він «вживав заходів для контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення»;

у середині 2019 року «змовився з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі правові інститути країни на свою користь і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов брав участь у спробі вплинути на Генеральну прокуратуру України».

На мою думку, офіційне обґрунтування США свідчить про дії Андрія Володимировича Портнова, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам України — що може бути підставою для застосування санкцій РНБО, — наголошує автор петиції.

Портнов після подій Революції гідності виїхав з України та жив в Австрії. У травні 2019 року він повернувся до України, а в серпні того ж року СБУ закрила щодо нього справу про держзраду.

Влітку 2022 року проект «Схеми» з посиланням на власні джерела повідомив, що Портнов виїхав з України на початку червня того року.