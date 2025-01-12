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Ракурс
Во время обыска, скриншот видео

Полиция провела обыски у «блогеров», слушавших песню «я русский» в центре Киева (ВИДЕО)

12 янв 2025, 14:49
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У Києві поліція провела обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео, котрі з’явилися цього тижня.


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Про це сьогодні, у неділю 12 січня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наприкінці цього тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці. Зокрема, останні слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що «блогерами» виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років:

  • правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій;
  • також у межах провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю), проведено обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, — додали в поліції.

Источник: Ракурс


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