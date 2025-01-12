Россияне разбомбили интернат для пожилых людей в Судже

Росіяни завдали подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у Суджі.

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Пресофіцер військової комендатури в Курської області зазначив, що внаслідок удару одна жінка отримала рвану травму руки і вранці 12 січня померла.

А приміщення інтернету дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері.

Всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на цей час досить тяжкий, — пояснив Олексій Дмитрашківський.

Росіяни були обізнані, що інтернат не займали військові Збройних сл. І українські, і зарубіжні журналісти неодноразово відвідували біженців в інтернаті, матеріали є у відкритому доступі, тож в Москві точно знали про те, що бомблять мирних. Своїх власних громадян.

Кремлю абсолютно не шкода своїх людей. путін готовий вбити навіть власних співгромадян, щоб залишитися в кріслі, — так прокоментував удар український воєнкор Андрій Цаплієнко.