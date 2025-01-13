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На фронте за сутки произошло 140 боев. Фото: Генштаб

На фронте за сутки произошло 140 боев — где самая тяжелая ситуация

13 янв 2025, 09:50
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В Україні на фронті за добу відбулося 140 бойових зіткнень.


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Найгарячіше було на Покровському напрямку — українські військові відбили 58 штурмів ворога. На Времівському напрямку росіяни 17 йшли в атаку, а на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районі Ступочок та Часового Яру. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 13 січня.

На Торецькому напрямку відбулося 13 боїв, а 12 — на Лиманському напрямку. На Купʼянському напрямку українські військові зупинили вісім штурмів, а Новопавлівському напрямку було зафіксовано п’ять боїв.

По чотири бойових зіткнення відбулося на Харківському та Новопавлівському напрямках, а три — на Придніпровському.

У Курській області росії противник здійснив 17 штурмів, один бій триває досі. Росіяни завдали 443 артобстрілів та 14 авіаційних ударів, скинувши 16 КАБів.

В Генштабі також поінформували, що за добу були ліквідовані 1 тис. 510 загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 січня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 809 тис. 760 (+1 тис. 510) осіб,
  • танків — 9 тис. 764 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 20 тис. 315 (+26) од,
  • артилерійських систем — 21 тис. 876 (+37) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 261 (+1) од,
  • засоби ППО — 1 тис. 44 (+2) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис. 204 (+183),
  • крилаті ракети — 3 тис. 18 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 33 тис. 708 (+110) од,
  • спеціальна техніка — 3 тис. 695 (+1)

Нагадаємо, портал DeepState 12 січня повідомив, що окупанти зуміли просунутись у восьми населених пунктах у Донецькій області — Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

Источник: Ракурс


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