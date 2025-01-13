Россияне жалуются на атаку по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток"

https://racurs.ua/n203099-rossiyane-jaluutsya-na-ataku-po-infrastrukture-gazoprovoda-tureckiy-potok.html

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У росії заявили, що ЗСУ нібито атакували дронами інфраструктуру газопроводу «Турецький потік». В Угорщині це назвали посяганням на їхній суверенітет.

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Міноборони рф написало, що БпЛА 11 січня начебто цілилися на станцію «Русская» у Краснодарському краї, яка постачає газ по газогону «Турецький потік», зокрема до Угорщини.

«Турецький потік» йде дном Чорного моря в обхід України і транспортує газ до Туреччини, а звідти до кількох європейських країн.

Україна офіційно не коментувала повідомлень російського військового відомства про цю атаку.

Докази атаки росіяни не оприлюднювали.

У путіна було чотири газових «щупальця» для впливу на Європу: «Північний потік», білорусь, Україна і Туреччина. Після зупинки транзиту Україною, залишилася тільки «труба» через Туреччину, сказав колишній очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в інтерв’ю УП.