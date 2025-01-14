Воздушные силы ночью сбили почти 60 "шахедов"

https://racurs.ua/n203111-vozdushnye-sily-nochu-sbili-pochti-60-shahedov-v-11-regionah.html

Ракурс

У ніч на 14 січня 2025 року (із 18.30 13 січня) російські нацисти атакували Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 14 січня підтверджено збиття 58-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).