Мобилизация в возрасте 50+ и пользование телефонами – в ТЦК объяснили права мужчин

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У київському районному ТЦК заявили, що працівники територіальних центрів комплектування не мають права забирати мобільні телефони в громадян.

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Однак наголосили, що приміщення ТЦК — це режимні обʼєкти, де зберігається документація категорованого грифу, а також розміщені бази з обмеженим доступом.

ТЦК не мають права забирати мобільні телефони у громадян, — сказала на брифінгу в «Інтерфаксі» заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві ТЦК та СП Лариса Козак

Крім того, Козак повідомила, що поліцейські можуть проводити заходи оповіщення без ТЦК, але мобілізовувати — ні.

Адміністративне затримання за порушення правил мобілізації може тривати до трьох годин. Якщо ж громадянин не чинить непокору його триматимуть не більше трьох годин.

За словами посадовиці, у ТЦК є настанова мобілізувати чоловіків 50+ лише до частин забезпечення.

Згідно з настановами та керівними документами ТЦК громадяни віком 50+ вважаються придатними для несення служби в частинах забезпечення, заявила майор Козак.

Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади, — заявила посадовиця.

За її словами, люди такої вікової групи отримують посади водіїв, логістів, тиловиків.