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Ракурс
Масштабный сбой в работе операторов связи. Фото:

Россияне без связи — в рф произошел масштабный сбой интернета

14 янв 2025, 17:50
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Масштабний збій у роботі операторів мобільного зв’язку та інтернету стався у росії.


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У вівторок, 14 січня, проблеми з доступом до інтернету фіксуються у майже всіх операторів. Зокрема, це «Ростелеком», «Білайн», «Мегафон», «Теле 2». Це вже вдруге за місяць на території країни-агресора відбувається такий збій, а причина цьому досі не встановлена. Про це повідомили російські ЗМІ.

Як вказується на сторінці сервісу Downdetector, виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.

У Роскомнагляді заявили, що їм нічого невідомо про те, чому стався збій у роботі інтернету. А оператори мобільного зв’язку заявили, що їхні мережі працюють штатно, а проблеми з доступом в інтернет відбуваються з незалежних від них причин.

Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Атака призвела до тимчасового припинення роботи Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства. Роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Станом на зараз майже всі сервіси працюють справно.

Источник: Ракурс


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