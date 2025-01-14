Новый допрос пленных из КНДР. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n203131-plennye-soldaty-kndr-poobschalis-s-ukrainskimi-sledovatelyami-video.html

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Нове відео допиту полоненого з Північної Кореї з’явилося в мережі.

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Наразі триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Правоохоронці встановлюють факти й перевіряють всі деталі. Відповідні кадри президент України Володимир Зеленський 14 січня опублікував у Facebook.

Світ знатиме повну правду про те, як росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну, — зазначив він.

Тим часом представник міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Ун заявив, що Сеул планує провести консультації з Києвом щодо можливої ​​передачі північнокорейських солдатів, захоплених у полон ЗСУ. Однак поки що ніхто із захоплених українськими військовими солдатів не висловлював наміру стати громадянином Південної Кореї.

Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з конституцією, уряд планує провести переговори з Україною, якщо вони попросять про видачу в Південну Корею, — цитує його видання Yonhap.

Нагадаємо, українські військові 11 січня у Курській області рф взяли в полон двох північнокорейських солдатів. Обидва представники КНДР були поранені у боях, але змогли вижити. Окупантів доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими Служби безпеки України.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР]Кім Чен Ину його бійців, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в росії.

Джерело: Yonhap