Кабмин упростил бронирование работников от мобилизации. Фото:

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Кабінет міністрів спротив бронювання працівників від мобілізації.

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Уряд дозволив перебронювати працівників від мобілізації через портал «Дія» без необхідності чекати 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які підтвердили статус критично важливих. Про це 14 січня повідомило Міністерство економіки України.

Бронь таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. І це може розв’язати проблему, яка виникала через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.

Також урядовці дозволили у повному обсязі дозволили бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності — раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних. Це стосується працівників лікарень, центрів крові, установ судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

Зазначається, що якщо керівник не хоче чекати 28 лютого, щоб перебронювати працівників, потрібно:

підтвердити критичність за новими критеріями

анулювати попереднє бронювання працівника

подати заяву на бронювання (у такому разі не потрібно чекати 72 години)

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров наголосив, що списки на бронювання можна подавати вже з 22 січня.

Жодних пауз між закінченням попереднього терміну та оформленням нового — для безперервної відстрочки працівників. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин, — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів нещодавно вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних й дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Уряд визначив, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.