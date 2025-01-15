Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: britannica.com

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Арешт відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йола відбувся у середу, 15 січня.

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Правоохоронці затримали главу держави, якому оголосили імпічмент, у його резиденції. Там він перебував під захистом охорони, що не раніше дозволяла слідчим виконати ордер на арешт. Для арешту силовики використовували драбини, щоб залізти у вікна резиденції. Про це повідомило видання Yonhap News.

Згодом колона поліцейських авто виїхала з комплексу президентської резиденції в центрі Сеула і попрямувала на південь до офісу Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців. Там відстороненого президента допитають у зв’язку з короткочасним воєнним станом, який він запровадив у грудні 2024 року.

Зазначається, що в історії Південної Кореї вперше було заарештовано тимчасово відстороненого, але чинного президента країни.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля, якому оголосили імпічмент через воєнний стан. Це рішення ухвалили після того, як він проігнорував усі три повістки від антикорупційного відомства з проханням про його явку для допиту щодо воєнного стану.

Джерело: Yonhap News