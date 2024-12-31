Ордер на арешт президента Юн Сук Йоля видав суд Південної Кореї

https://racurs.ua/ua/n202677-order-na-aresht-prezydenta-un-suk-yolya-vydav-sud-pivdennoyi-koreyi.html

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Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля, якому оголосили імпічмент через воєнний стан.

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Yonhap повідомляє, що це рішення ухвалили після того, як він проігнорував усі три повістки від антикорупційного відомства з проханням про його явку для допиту щодо воєнного стану.

Президента мають затримати протягом 48 годин після видачі ордера.

Раніше парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента країни Хан Док Су.

Хан Док Су був тимчасовим виконувачем обов’язків президента після того, як парламент оголосив про імпічмент главі держави Юн Сук Йолю через короткотривале введення воєнного стану на початку цього місяця. Він обіймав цю посаду менш ніж два тижні.

Розслідування провальної спроби введення воєнного стану в Південній Кореї виявило плани «спровокувати» КНДР на напад, писали раніше у Yonhap News.

За даними південнокорейської поліції, такі детальні плани були збережені в блокноті, який належить колишньому командувачу військової розвідки. Пізніше його також було заарештовано в рамках розслідування, розпочатого після того, як президент Юн Сок Йол запровадив воєнний стан в ніч на 3 грудня.

За словами поліції, план полягав у тому, щоб спровокувати Пхеньян на напад на де-факто західному міжкорейському морському кордоні, відомому як Північна розмежувальна лінія (NLL) в Жовтому морі.

За даними поліції, плани були детально викладені на 60−70 сторінках блокнота, який належить колишньому генерал-майору армії, Но Санг Вону, повідомляє сеульське агентство Yonhap News.

Но, якого у 2018 році звільнили з армії за звинуваченням у сексуальному насильстві, є близьким помічником колишнього міністра оборони Кім Йонг Хюна, який також був заарештований.

Раніше опозиційні партії заявляли, що дії Кіма були спробою спровокувати війну з Пхеньяном, щоб виправдати воєнний стан.

Північна Корея також повідомляла про польоти безпілотників над Пхеньяном і заявила, що збила один з них, звинувативши в інциденті південнокорейських військових.

Влада проводить розслідування проти Юна та його помічників у зв’язку з указом про воєнний стан, який став 17-м в історії Південної Кореї, а сам Юн з тих пір піддався імпічменту і очікує суду в Конституційному суді. Кілька військових офіцерів також були заарештовані.