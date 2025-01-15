Последствия российских ударов по Днепропетровщине, фото: Сергей Лысак

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 15 січня, протягом всього дня били по Нікопольщині з важкої артилерії та БПЛА.

Удари завдавались по Нікополю, а також Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російських ударів:

постраждав 41-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно;

пошкоджені два промислові підприємства, приватний будинок, господарські та надвірна споруди, вантажівка і лінії електропередач.

Також окупанти обстрілювали Синельниківщину — вдень та ще раз вже надвечір. Деталі наразі уточнюються.