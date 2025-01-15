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Последствия российских ударов по Днепропетровщине, фото: Сергей Лысак
На Никопольщине российские удары повредили предприятия и дом (ФОТО)https://racurs.ua/n203162-na-nikopolschine-rossiyskie-udary-povredili-predpriyatiya-i-dom-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 січня, протягом всього дня били по Нікопольщині з важкої артилерії та БПЛА.
Удари завдавались по Нікополю, а також Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок російських ударів:
- постраждав 41-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно;
- пошкоджені два промислові підприємства, приватний будинок, господарські та надвірна споруди, вантажівка і лінії електропередач.
Також окупанти обстрілювали Синельниківщину — вдень та ще раз вже надвечір. Деталі наразі уточнюються.
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